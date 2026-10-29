Nomine, pressioni e favori. Il Ponte e il ministero di Urso

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Nello specchio di mare che unisce la Calabria alla Sicilia non ci sono soltanto le ombre di Scilla e Cariddi. Oltre alle due creature mitologiche nell’acqua si riflette anche un altro spettro: è quello dell’inchiesta giudiziaria sul Ponte sullo Stretto di Messina, destinata ad agitare non solo l’isola e la punta dello stivale, ma pure quelle stanze del potere, a Roma, dove tutto sulla grande infrastruttura viene deciso. E questo perché la rete degli “uomini del Ponte”, coloro che secondo i pm av