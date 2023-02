L'anarchico Alfredo Cospito, potrebbe finire in alta sicurezza e uscire dal regime del 41 bis, lo spiraglio viene offerto al ministro della Giustizia Carlo Nordio dal parere fornito dalla direzione nazionale antimafia e dalla procura di Torino che non hanno chiesto, nei pareri espressi, la conferma del carcere duro.

Lo confermano a Domani fonti qualificate della procura nazionale antiterrorismo. Una decisione non scontata, che rimanda al ministero della Giustizia la decisione. Ma Nordio dovrà anche considerare le osservazioni del procuratore generale di Torino che, invece, chiede la proroga del carcere duro.

Nordio dovrà valutare gli elementi forniti dal procuratore generale del capoluogo piemontese, della distrettuale antimafia e il parere della procura nazionale guidata da Giovanni Melillo.

Genesi di un pasticcio

Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 01 –02 -2023 Roma, Italia - Cronaca - Caso Cospito Manifestazione degli Anarchici davanti al Ministero della Salute - Nella Foto : la manifestazione February 31, 2023 Rome, Italy - News - Cospito Case Anarchist demonstration in front of the Health ministry - In the photo : the demonstration

Cospito era confinato al 41 bis anche perché divulgava all'esterno i suoi messaggi, «ha continuato a diffondere la sua ideologia violenta e le sue rabbiose istigazioni e colpire», si legge nel decreto firmato, nel maggio scorso, dall'ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Quel decreto ha diviso anche la magistratura, una parte lo ritiene eccessivo.

L’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha impugnato il provvedimento prima davanti al tribunale di sorveglianza – che ha respinto la richiesta – e davanti alla Corte di Cassazione che si esprimerà il prossimo marzo.

Il legale ha presentato anche un'istanza di revoca del carcere duro al mnisitero che deciderà a breve, dopo aver ricevuto le osservazioni della procura di Torino e il parere della direzione nazionale antimafia che contengono un’apertura. Ma anche nel massimo organismo di contrasto alle mafie e al terrorismo non è mancato un confronto sulle decisioni assunte.

Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, audito nei giorni scorsi in Senato, ha spiegato: «La procura di Perugia è una delle procure che ha emesso un'ordinanza cautelare nei confronti di Cospito, anzi la nostra ordinanza cautelare è stata valutata proprio come uno degli elementi per applicare il 41 bis perché contestavamo l'ipotesi di istigazione a delinquere fatta quando Cospito era in carcere». Un gruppo anarchico ha pubblicato la foto del magistrato con la scritta: «Ce ne ricorderemo».

Gli atti dell’indagine dei magistrati umbri, gli atti sono stati trasmessi a Torino, procura che ha preparato la richiesta di 41 bis, poi firmata dall’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Nel decreto si legge che i messaggi mandati dal carcere da Cospito «non si limitano al proselitismo, ma rappresentano un'istigazione a riproporre la commissione di delitti con finalità terroristiche», si legge con riferimento anche all’inchiesta di Perugia.

La prima bocciatura

Il decreto di 41 bis è stato emesso il 5 maggio 2022, ma l’ordinanza della procura di Perugia alla quale si fa riferimento aveva subito una bocciatura da parte del tribunale del riesame umbro, il 14 dicembre 2021.

«Il tribunale evidenzia che si tratta di espressioni essenzialmente finalizzate a creare un dibattito interno al movimento anarchico, che non individuano degli obiettivi specifici e determinati e che lo stesso autore si mostra consapevole della sostanziale assenza di un humus favorevole a simili proposte. Gli ulteriori capi di imputazione, nell'ottica seguita dal Tribunale, nulla aggiungono alla portata concretamente istigatoria degli scritti», si legge in una sentenza della Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della procura e chiesto al riesame un nuovo pronunciamento perché la decisione è «carente sotto il profilo del necessario confronto con talune evidenze probatorie».

In pratica il decreto che ha comminato il 41 bis ha usato materiale e ipotesi contenute in una misura cautelare del tribunale di Perugia, bocciata dal altri giudici, quelli del riesame umbro.

Un dettaglio rilevante che avrebbe potuto suggerire l’adozione di altri strumenti e di altri regimi carceri per fermare la comunicazione con l’esterno di Cospito senza applicare il 41 bis.

«Il decreto del 41 bis è ben motivato, si tratta di una misura di prevenzione, ma in linea teorica si potevano adottare altri strumenti per Cospito come il visto di censura, spostare il detenuto in un reparto diverso, disporre la videoregistrazione dei colloqui e la registrazione delle telefonate, il regime più indicato è quello di alta sicurezza (As2). Il carcere duro non è solo un mezzo allo scopo, ma anche una misura simbolica, una bandiera, è l’unico atto che firma il ministro con un contenuto dall’alto valore simbolico», dice a Domani il magistrato Sebastiano Ardita, per anni a capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Le sensibilità diverse sulla questione riguardano anche i pareri forniti dalla direzione nazionale antimafia, quello che ha portato all’irrogazione del 41 bis è stato espresso mentre era in corso il cambio di procuratore. Il nuovo parere, invece, apre alla modifica del regime carcerario.

Non è trascurabile il ruolo del massimo organismo di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. Secondo Ardita, «la Dna è una stanza di compensazione tra esigenze e due sensibilità diverse. La prima segue la risposta immediata, la seconda inserisce ogni decisione nella gestione complessiva del 41 bis, nel caso Cospito è prevalsa la prima ipotesi dando un segnale simbolico e politico visto si tratta del primo anarchico sottoposto a questo regime carcerario».

