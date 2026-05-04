Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha intenzione di “perdonare” il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. A quanto risulta a Domani l’ex magistrato non intraprenderà più, al contrario di quanto annunciato ieri, l’azione legale nei confronti del giornalista che, nel corso del programma di Rete4 È sempre Cartabianca, di Bianca Berlinguer, aveva riferito di presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Ha infatti apprezzato le scuse del giornalista, e salvo sorprese non adirà a cause per risarcimento danni.

Italia

La Rai manda una lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio. Il conduttore: «Nessun timore ad affrontare il ministro in giudizio»

Redazione

«Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: "Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell'inventario. Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto: “Stiamo verificando una notizia”, che è una cosa un po' diversa», ha detto Ranucci nella sua trasmissione in onda domenica 3 maggio, scusandosi e informando che, «davanti all'eventuale denuncia del ministro della Giustizia», avrebbe «rinunciato a esporre l'azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi, affrontando il giudizio» a sue «spese». 

Ora il rischio paventato non esiste più. Questa storia si dovrebbe chiudere. Fatta eccezione per un altro aspetto: Nordio si riserverebbe, apprende sempre Domani, di agire legalmente contro Mediaset e Berlinguer. A meno che anche la giornalista non si scusi domani in trasmissione, prendendo a modello Ranucci. 

Inchieste

Caso Nicole Minetti, i primi riscontri sono negativi. Nordio, causa a Ranucci

Nello Trocchia

© Riproduzione riservata