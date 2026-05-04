Dopo le frasi sulle presunte visite del ministro in Uruguay nel ranch di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, pronunciate a È sempre Cartabianca, il Guardasigilli era pronto a querelare il giornalista di Rai3 che nel caso, aveva precisato, avrebbe affrontato le spese da solo, senza la protezione della rete. Il dietrofront del ministro. Che ora pretende le scuse anche dalla conduttrice di Rete4

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha intenzione di “perdonare” il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. A quanto risulta a Domani l’ex magistrato non intraprenderà più, al contrario di quanto annunciato ieri, l’azione legale nei confronti del giornalista che, nel corso del programma di Rete4 È sempre Cartabianca, di Bianca Berlinguer, aveva riferito di presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Ha infatti apprezzato le scuse del giornalista, e salvo sorprese non adirà a cause per risarcimento danni.

«Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: "Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell'inventario. Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto: “Stiamo verificando una notizia”, che è una cosa un po' diversa», ha detto Ranucci nella sua trasmissione in onda domenica 3 maggio, scusandosi e informando che, «davanti all'eventuale denuncia del ministro della Giustizia», avrebbe «rinunciato a esporre l'azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi, affrontando il giudizio» a sue «spese».

Ora il rischio paventato non esiste più. Questa storia si dovrebbe chiudere. Fatta eccezione per un altro aspetto: Nordio si riserverebbe, apprende sempre Domani, di agire legalmente contro Mediaset e Berlinguer. A meno che anche la giornalista non si scusi domani in trasmissione, prendendo a modello Ranucci.

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