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La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni fatte dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio.

L'azienda contesta al conduttore di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali.

Ranucci ha detto che una sua fonte gli avrebbe riferito di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay. Nel corso della puntata aveva poi chiamato il ministro stesso per smentire la notizia: «Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico».

Non è la prima volta che Ranucci viene richiamato: la Rai aveva mandato una raccomandazione al conduttore per una sua partecipazione a Otto e mezzo che secondo viale Mazzini non era stata autorizzata.

Il Movimento 5 stelle è intervenuto per difendere Ranucci: «Non c’è stato alcuno scoop venduto come verità assoluta. Non ha accusato nessuno. Non ha costruito sentenze. La parte più indegna e grave è quella in cui la Rai scrive nero su bianco che non fornirà alcuna tutela legale qualora il ministro decidesse di agire. È un messaggio devastante: la negazione stessa del servizio pubblico. È un atto di intimidazione interna che non ha precedenti recenti per brutalità. La Rai deve tornare indietro» si legge in una nota dei parlamentari Cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai.

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