Nuovo governo, vecchi Dpcm: è atteso in giornata il primo provvedimento contro il Covid-19 dell’era Mario Draghi. Nel Cdm di stamattina, infatti, il presidente del Consiglio – di concerto con i ministri e i rappresentanti delle regioni – ha stabilito quali saranno le misure inserite nel prossimo provvedimento, valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Alle 18.45 di stasera, tra l’altro, è attesa una conferenza stampa – che sarà trasmessa in diretta tv e in streaming – in cui verranno descritte le nuove regole anti-coronavirus. Dettaglio non irrilevante: alla conferenza non sarà presente Draghi.

Dove vederla in diretta tv

I ministri, i rappresentanti dell’Iss e quelli del Cts si presenteranno davanti alle telecamere alle 18.45. A quell’ora, sui principali canali tv il palinsesto prevede altri programmi, ma alcuni potrebbero essere interrotti per dare spazio alla conferenza. Ciò che è certo è che la conferenza stampa sul nuovo Dpcm sarà trasmessa sui canali all news. Basterà dunque sintonizzarsi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48), per citarne alcuni.

Dove vedere la conferenza sul nuovo Dpcm in streaming

Per chi non sarà in casa a quell’ora, sarà possibile assistere alla conferenza anche in streaming. Ad esempio, sul profilo Facebook di Palazzo Chigi, come anche sull’account Youtube. Ci sono però anche altre alternative: i canali tv che manderanno in onda la conferenza sul nuovo Dpcm hanno infatti anche la versione streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) ai siti internet di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews.

Chi sarà presente in conferenza

Il nuovo Dpcm verrà illustrato dal ministro della Salute Roberto Speranza e dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. All'incontro parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

