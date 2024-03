Il barchino è partito dalla Libia, il motore si è rotto dopo tre giorni di navigazione. Secondo i testimoni sono morte almeno 50 persone. I sopravvissuti sono in condizioni di salute precarie, due sono stati trasportati d’urgenza in elicottero

Nelle loro prime testimonianze i naufraghi raccontano di aver passato almeno 7 giorni in mare, nonostante le richieste di aiuto, e di aver visto almeno 50 persone, passeggeri come loro di un gommone alla deriva, morire annegati. La nave dell’ong Sos Mediterranée, Ocean Vicking, ha soccorso ieri i 25 superstiti in condizioni di salute precarie. L’organizzazione racconta che «è stato necessario attivare il piano d’emergenza medico di massa al fine di curare i sopravvissuti, tutti in condizioni di estrema vulnerabilità fisica e mentale».

Due tra i naufraghi sono stati trasportati d’urgenza in elicottero sulla terraferma in Sicilia, dopo aver perso conoscenza a bordo dell’imbarcazione.

I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti da Zawiya, in Libia, e dopo tre giorni il motore del gommone con a bordo un gruppo di almeno 75 persone si è rotto. I migranti sono stati lasciati alla deriva, senza né acqua né cibo. Tra le decine di persone che hanno perso la vita, raccontano i sopravvissuti, ci sono donne e almeno un bambino.

Il salvataggio

L’equipaggio della nave di Sos Mediterranée ha individuato il gommone sgonfio, a una distanza di circa 2 miglia. Appariva in precarie condizioni di galleggiamento. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sono state tratte in salvo le 25 persone. Secondo quanto riportato dall’organizzazione, i naufraghi presentavano ustioni da carburante e sintomi di ipotermia.

Tutti i superstiti sono uomini: 12 tra loro sono minori, due dei quali hanno meno di tredici anni. Non è chiaro se quest’imbarcazione sia la stessa segnalata nei giorni scorsi da Alarm Phone, che chiedeva l’intervento per una barca che aveva lanciato un allarme e a bordo aveva circa 75 persone.

La Ocean Vicking che sta facendo rotta verso le acque italiane, ieri sera ha effettuato un altro soccorso, portando in salvo 110 persone che stavano navigando su un’imbarcazione di legno.

Le acque internazionali del Mediterraneo centrale sono rimasto senza soccorsi, privo di navi umanitarie, dopo gli ultimi provvedimenti giudiziari che hanno colpito le navi delle altre organizzazioni, sotto sequestro come la Sea Watch 4 e 5 e la Humanity1.

© Riproduzione riservata