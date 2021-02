Oggi pomeriggio l’Istituto superiore di sanità pubblicherà il bollettino settimanale sull’andamento dell’epidemia di Covid-19, il documento che entro stasera sarà utilizzato dalla cabina di regia e dal ministro della Salute Roberto Speranza per determinare gli spostamenti delle regioni nelle varie fasce di colore.

Tra le regioni il cui passaggio in arancione appare scontato ci sono il Piemonte, dove l’indice Rt ha superato il livello 1, e le Marche, mentre c’è una possibilità di un passaggio per Lombardia e Lazio. L’Emilia-Romagna potrebbe passare in zona rossa, o comunque vedere ampliate le zone rosse provinciali sul suo territorio (il presidente della regione Stefano Bonaccini ha già deciso il passaggio in zona “arancione scuro” della provincia di Bologna).

Da questa settimana, il passaggio di colore diventerà effettivo da lunedì invece che da domenica, una richiesta fatta dalle regioni per non far perdere agli operatori economici i proventi della domenica (il principale effetto del passaggio in arancione è la chiusura di bar e ristoranti per tutto il giorno, non solo a partire dalle 18).

Complessivamente, il bollettino che sarà pubblicato nel pomeriggio dovrebbe riflettere il peggioramento dell’epidemia in quasi tutto il paese, con l’accelerazione dei contagi e quella dei ricoveri in terapia intensiva, questi ultimi concentrati in alcune regioni.

