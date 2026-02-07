false false

Le gaffe alla cerimonia di inaugurazione dell’Olimpiade Milano-Cortina del direttore di Raisport, Paolo Petrecca, hanno scatenato le polemiche. Il «Benvenuti allo stadio Olimpico», pronunciato al Meazza, non è passato inosservato, così come l’ostilità verso Ghali, “ignorato” da Petrecca.

L’Usigrai ha diramato una nota al veleno: «Autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l'ultima fallimentare iniziativa di un Direttore sfiduciato dalla sua precedente Testata e, nonostante questo, premiato dalla Rai in vista dell'importantissimo appuntamento olimpico affidandogli la guida di RaiSport - dove è stato sfiduciato altre due volte». Duro anche il Pd: «Una figuraccia olimpica», ha detto Sandro Ruotolo. Il caso sarà portato in cda.

Sui social è arrivato anche il commento di Ghali, ma inquadrato in primo piano dalla regia Rai che alla cerimonia di inaugurazione ha portato la sua performance con il bellissimo Promemoria di Gianni Rodari, un inno contro la guerra.

«Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. “Ci sono cose da non fare mai”».

