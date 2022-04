La compagna di Khashoggi ha annunciato che farà ricorso contro il trasferimento del processo all’Arabia Saudita: «Qui non siamo governati da una famiglia, come in Arabia Saudita», ha detto mentre lasciava il tribunale di Istanbul. «Abbiamo un sistema giudiziario che risponde alle rimostranze dei cittadini: come tale, faremo ricorso».