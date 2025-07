La procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, allora a capo del Viminale, dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nella vicenda Open Arms. Si tratta del “ricorso per saltum”, in cui si evita il giudizio di secondo grado in appello, ottenendo direttamente la pronuncia della Suprema Corte.

Nell’agosto 2019, la nave dell’ong spagnola Open Arms aveva, in tre diverse operazioni, salvato 147 migranti. Era stato approvato da poco il “decreto sicurezza bis”, in base al quale l’allora ministro dell’Interno Salvini aveva imposto un blocco all’ingresso nelle acque territoriali italiane e lo sbarco della nave. Una decisione poi sospesa dal Tar, interpellato dai legali dell’ong.

Dopo un lungo processo davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Palermo, Salvini è stato assolto «perché il fatto non sussiste» il 20 dicembre scorso. I pm avevano chiesto sei anni di reclusione.

Ricorso diretto in cassazione

La procura ha optato per il ricorso diretto alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità, sostenendo che il verdetto di assoluzione non confuta la ricostruzione dei fatti prospettati dall'accusa, che sono dunque accertati, ma si limita, interpretando male leggi e convenzioni internazionali, a dire che l’Italia non aveva l’obbligo di assegnare alla nave spagnola il porto sicuro (place of safety). Elementi che renderebbero inutile dunque, per i pm, un nuovo processo d’appello.

Reazioni

«Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti, non mi preoccupo», ha commentato Salvini, all’inaugurazione del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera a Milano. Subito l’allora capo di gabinetto del leader della Lega e oggi ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha mostrato solidarietà: si è detto dispiaciuto «umanamente e personalmente e anche professionalmente». Il capo del Viminale ha rivendicato «l’azione che fu fatta per contrastare l’immigrazione illegale che non è tanto diverso dalle mafie» e si ritiene «moralmente imputabile anche lui».

La vicenda e il processo

Il divieto di ingresso per la nave con a bordo 147 naufraghi era stato firmato da Salvini, che ricopriva la carica di ministro dell’Interno del Conte I, così come dai ministri dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della Difesa, Elisabetta Trenta. I due ministri scelti dal Movimento cinque stelle poi rifiutarono di controfirmare il divieto con cui Salvini impose un secondo blocco dopo la sentenza del Tar, che aveva sospeso gli effetti del divieto.

La situazione a bordo era sempre più critica, per le condizioni psicofisiche dei migranti salvati dall’ong. Alcune persone si erano buttate in mare per raggiungere la terraferma, mentre altre erano state autorizzate a scendere perché minorenni. Lo sbarco degli 83 migranti rimasti è stato infine ordinato dal procuratore di Agrigento.

Dopo l’autorizzazione a procedere da parte del Senato, con una diversa maggioranza, composta da Cinque stelle e Partito democratico, nell’aprile del 2021 il vicepremier era stato rinviato a giudizio. Dall’inizio del processo, nel settembre 2021, sono state celebrate 24 udienze e sentiti 45 testimoni.

