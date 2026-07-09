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Mario Orfeo non è più direttore di Repubblica. La notizia è stata comunicata alla redazione questa mattina. Il quotidiano, fondato da Eugenio Scalfari, ha subito un’altra scossa dopo il cambio di proprietà. Orfeo, che era stato confermato dal nuovo editore Theo Kyriakou, ha fatto le proprie valutazioni e ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Il passaggio con Del Vecchio

Assumerà la direzione editoriale di Quotidiano nazionale, che tra dicembre e gennaio ha cambiato proprietà con l’acquisizione della maggioranza delle quote da parte di Leonardo Del Vecchio. L’ingresso ufficiale di Orfeo nella società è previsto per il 9 settembre. Da un punto di vista pratico sarà chiamato a supportare l’editore.

Agnese Pini, infatti, resterà direttrice responsabile delle testate del gruppo: le sarà affidata l’opera di rinnovamento a partire dalla veste grafica e di sviluppo della parte digitale.

Orfeo ha preferito, dunque, sposare un altro progetto di fronte all’incertezza che persiste sul futuro di Repubblica. Una scelta non semplice, ma che dentro il giornale aveva preso quota nelle ultime settimane. La nuova proprietà del giornale, che fa capo a Teo Kyriakou, non ha dato la sensazione di un reale rilancio della testata, a differenza del progetto di creare un canale televisivo all news, individuando in Enrico Mentana la migliore soluzione per la direzione. L’operazione – come aveva anticipato Dagospia – è stata fatta senza il coinvolgimento di Orfeo, che non l’ha presa benissimo. E ha così aggiunto un altro tassello alla convinzione di prendere un’altra strada.

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