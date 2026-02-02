false false

Uno scudo penale per gli agenti di pubblica sicurezza? «Non trovo questo termine appropriato, ma una tutela legale certamente sì e l'abbiamo già inserita fino a 10mila euro per le spese legali. Io penso anche alla non automatica iscrizione nel registro degli indagati per gli agenti», ha detto il vice premier, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5. «Penso – ha precisato Salvini – all'agente che dopo una lunga carriera a Milano è stato costretto a rispondere a quello spacciatore nel bosco di Rogoredo che ha estratto un'arma, di notte, al buio, a decine di metri di distanza. Se estrai una pistola è perchè è l'ultima via, non lo fai perchè sei un pistolero. Cominciare un calvario giudiziario che non dovrebbe neanche aprirsi è qualcosa che può causare un enorme danno».

«Sabato abbiamo visto azioni terroristiche – ha continuato Salvini riferendosi agli scontri di Torino – quando ci sono attacchi da tre lati a pattuglie che vengono isolate, e stiamo parlando di professionisti, con sassi, pietre, martelli e bombe carta non è qualcosa di improvvisato e di pre organizzato motivo per cui alcune norme che avevamo elaborato come Lega nei mesi passati diventano urgenti, penso alla possibilità di fare perquisizioni sul posto, al fermo preventivo fino a 12 ore, io direi fino a 24 ore e poi anche la cauzione per chi organizza cortei. Io ricordo che alla Lega in passato venne chiesto di lasciare una cauzione in caso qualche cretino avesse fatto un danno, noi le abbiamo lasciate e non abbiamo mai perso un euro. Ritengo ragionevole responsabilizzare chi organizza cortei da un punto di vista assicurativo. Noi proponiamo che entri in questo pacchetto con una corsia accelerata».

