A distanza di tempo, nello stesso territorio dove si era verificata la crisi della Parmalat, l’Emilia ha subito un crollo analogo: le 25 aziende del gruppo Ferrarini, famoso per la produzione di prosciutto, sono arrivate nel 2018 ad accumulare 850 milioni di debiti complessivi. Com’è stato possibile?

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Si chiama “La fattoria degli animali” ed è una delle inchieste, a firma di Roberto Persia, che Report trasmetterà questa sera su Raitre. Un’indagine che parte da uno dei crack finanziari più dolorosi della storia economica del nostro Paese, quella da 14 miliardi della Parmalat, che ha coinvolto due istituti bancari, aziende, professionisti e persone comuni.

A distanza di tempo, nello stesso territorio dove si era verificata la crisi della Parmalat, l’Emilia ha subito un crollo analogo: le 25 aziende del gruppo Ferrarini, famoso per la produzione di prosciutto, sono arrivate nel 2018 ad accumulare 850 milioni di debiti complessivi.

Com’è stato possibile? L’azienda, nei primi anni Duemila, aveva acquistato Vismara dalla Nestlé, arrivando a fatturare 144 milioni di franchi svizzeri. Poi, all’improvviso, il momento più basso. Nel 2010 muore il fondatore, Lauro Ferrarini, e la successione passa ai figli, tra cui Lisa che nel 2014 ricopre la carica di vicepresidente di Confindustria che la portò ad un passo dalla candidatura con Forza Italia. Ma è sei anni più tardi, l’anno della separazione delle società del gruppo, che la Ferrarini avrà il disperato bisogno di liquidità, affidandosi così, come aveva fatto anni prima la Parmalat, al mercato dei capitali, emettendo bond per 30 milioni di euro.

In pratica l’azienda prende in prestito dei soldi, da investitori professionali ma anche da piccoli correntisti, con la promessa di rimborsarli con gli interessi. Solo che questi soldi alla scadenza naturale non verranno restituiti agli investitori. Eppure la famiglia resterà ai vertici dell’azienda.

Quattro anni più tardi, nel 2020, uno dei commissari giudiziali di Vismara scriverà: «Bilanci manipolati fin dal 2007, con l’obiettivo di occultare il flusso di denaro che partiva dall’azienda e andava in Lussemburgo e di nascondere all’esterno il deterioramento dei conti». Sul piano penale, tuttavia, non succederà nulla.

Si arriva al 2023, quando il tribunale dà il via libera al piano di concordato di Ferrarini, e il gruppo Pini diventa proprietario dell’azienda con il 20 per cento in mano ad Amco, la finanziaria del Ministero delle Finanze. Sempre nel 2023, sono iniziate le liquidazioni dei creditori. Ma migliaia di loro sono ancora in attesa di ricevere quanto dovuto.

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