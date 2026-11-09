Pazza idea Catella, un progetto politico per il voto a Milano

Il numero uno di Coima sgr, Manfredi Catelli avrebbe intenzione di impegnarsi in vista delle prossime amministrative nel capoluogo meneghino. Fonti a lui vicine smentiscono l’interesse politico
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Un progetto indipendente con al centro i temi della malagiustizia. Il “re” del calcestruzzo Manfredi Catella, coinvolto nella maxi inchiesta sull’urbanistica a Milano, ha una novità in cantiere. O meglio una tentazione politica. In base a indiscrezioni l’imprenditore di Coima sgr, per quanto fonti a lui vicine smentiscano categoricamente, avrebbe intenzione di impegnarsi in vista delle prossime amministrative nel capoluogo meneghino. Certo, a pesare sul suo progetto, c’è l’indagine che l’ha co