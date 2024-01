I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio hanno sottoposto a sequestro probatorio, su attività delegata dalla Procura di Macerata, il quadro attribuito a Rutilio Manetti, Seicento senese, La Cattura di San Pietro nella disponibilità sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, indagato per riciclaggio di beni culturali. I militari hanno perquisito tre abitazioni del critico d'arte, che respinge ogni accusa e che ha consegnato spontaneamente il dipinto. Il sequestro è un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti sul quadro.

Intanto, la Camera ha calendarizzato la discussione della mozione del M5s di «revoca della nomina» a sottosegretario di Sgarbi. L'aula inizierà a discuterne lunedì 22, subito dopo l'intesa sui migranti tra Italia e Albania.

Qualche giorno fa il sottosegretario aveva pubblicato una foto di sé stesso in collegamento scalzo in polemica. «Report, il Fatto e i Cinque stelle. Tutti insieme appassionatamente contro di me. Vogliono farmi le scarpe? Eccole!»

