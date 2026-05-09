Pietro Grasso: «Limitare l’utilizzo delle intercettazioni? Così si indebolisce la lotta alle mafie»

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«Il maxi processo contro Cosa Nostra è iniziato nel 1986. Ha rappresentato una vera e propria svolta nel contrasto alle organizzazioni criminali mafiose, il momento in cui lo Stato si è riconosciuto come comunità e in cui il governo ha stanziato risorse cospicue per permettere che il processo, a livello pratico, potesse svolgersi». Pietro Grasso pesca nei ricordi del suo Maxi processo alla mafia, ’U Maxi, per dirla alla siciliana e con il titolo del suo nuovo libro. Il processo celebrato nell’au