Leonardo a ottobre ha partecipato al suo primo corteo ed è stato trattenuto per dieci ore in questura. Aveva un’emorragia cerebrale in corso. Ma gli agenti non hanno chiamato l’ambulanza. La madre: «E nessuno mi ha avvertito»
In una piazza Duomo piena di tensione, con i caroselli della polizia a ricordare gli anni Settanta, un ragazzo con i capelli colorati, tra le mani una bandiera della Palestina, si avvicina alle forze dell’ordine per restituire il cellulare a un coetaneo preso dagli agenti in tenuta antisommossa. Nel video, girato sui social, il gesto è evidente e la spontaneità disarmante: restituire al ragazzo, fermato mentre faceva un video, ciò che gli era caduto dalle mani. Nel frattempo viene colpito alla t