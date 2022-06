L’ultimo ponte che collega la strategica città con il resto dell’Ucraina è stato distrutto. Ora i rifornimenti non possono più entrare e i difensori ucraini non possono più uscire

Nella notte, l’ultimo ponte che collega la città di Severodonetsk con il resto dell’Ucraina è stato distrutto. La sua guarnigione, che da settimane difende la città dall’avanzata russa, non potrà più ricevere rifornimenti via terra, mentre evacuare la città, dove vivono ancora migliaia di civili, è diventato molto più rischioso.

«Le truppe ucraine che si trovano in città non ne usciranno più», ha detto un funzionario delle forze filorusse. In molti temono che per gli ucraini la città si trasformi in una seconda Mariupol.

L’ultimo ponte

La notizia della distruzione del ponte è stata data nella notte tra lunedì e martedì da Serhiy Haidai, governatore ucraino di Luhansk, la regione orientale dell’Ucraina ormai quasi completamente occupata dai russi. Severodonetsk e la sua città gemelle dall’altro lato del fiume, Lysychansk, sono le ultime due roccaforti ucraine in tutto il Luhansk.

Da settimane i russi cercando di occupare la città, impiegando enormi quantità di artiglieria che hanno pesantemente danneggiato abitazioni e infrastrutture. Fino al 90 per cento degli edifici sarebbe stato colpito e due terzi sarebbero ormai impossibili da riparare.

I combattimenti

Gli scontri in città sono particolarmente duri e ci sono state parecchie avanzate, contrattacchi e ritirate strategiche. Gli ucraini sostengono di essere riusciti in diverse occasioni ad rioccupare il centro della città, ma sono sempre stati respinti dalla superiore artiglieria russa.

Gli ucraini hanno impegnato in città la loro “legione straniera”, l’unità formata da volontari provenienti da tutto il mondo e arruolatisi per combattere la Russia. Una parte di queste truppe, al momento, è isolata in città.

