In un momento di grande debolezza per l’Europa, i dazi di Trump colpiscono ancor più duramente l’Ue. La nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda domenica 13 aprile dalle ore 20.30 su Rai3, analizza le fragilità del settore industriale del vecchio continente in contrapposizione con un mercato sempre più forte come quello cinese.

L’industria tedesca continua a convivere con un sempre crescente rischio di recessione. Licenziamenti, scioperi, chiusure e delocalizzazioni stanno minando la proverbiale forza dell’economia tedesca costringendo fabbriche ed acciaierie a fare i conti con i problemi dei lavoratori, come mostrano le immagini di PresaDiretta.

Una situazione che trascende i confini nazionali e provoca ripercussioni profonde anche nel nostro paese, soprattutto nel bresciano, area legata a doppio filo all’industria tedesca, non a caso definita il diciassettesimo Land. Il reportage ci accompagnerà in un viaggio nei principali stabilimenti del paese raccontando passo dopo passo come gli stabilimenti siderurgici, meccanici e della filiera dell’auto stiano soffrendo un continuo calo delle esportazioni. A prescindere da dazi e controdazi.

Lo sguardo si sposterà poi sulla Cina, leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici. Il reportage di Riccardo Iacona dal paese asiatico racconta un sistema che conta 40 gruppi automobilistici, più di 100 marchi, 4 milioni e mezzo di lavoratori. Una situazione diametralmente opposta a quella del nostro paese dove gli stabilimenti Stellantis si svuotano di operai e di produzione. E anche il grande progetto di costruire una gigafactory per realizzare batterie elettriche non è mai decollato: sempre meno posti di lavoro, sempre più ore di cassa integrazione.

In chiusura si parlerà poi di come oltre 1.800 multinazionali abbiano trasferito la loro sede in Irlanda per sfruttare una tassazione minore e massimizzare così i profitti.

Ospite in studio per analizzare la crisi e le nuove sfide industriali Emiliano Brancaccio, docente di Economia politica all’Università Federico II di Napoli.

Aspettando Presadiretta

Nell’anteprima della puntata, dalle 20.30, verranno analizzate due situazioni emblematiche: la Basilicata, riserva idrica per l’Italia del sud, dove in pieno inverno migliaia di persone si sono ritrovate con i rubinetti a secco e la Sicilia, dove in 30 anni la disponibilità di acqua è diminuita del 25 per cento. Due esempi di come grandi opere incompiute, mancati collaudi e una manutenzione insufficiente stiano provocando ingenti danni all’agricoltura e agli allevamenti oltre a disagi per i cittadini.

Ospite in studio Antonello Pasini, climatologo del Cnr, parla di crisi idrica, di eventi climatici estremi e di cosa fare per cambiare rotta.

EUROPA LA SFIDA INDUSTRIALE è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis con Marcello Brecciaroli, Pablo Castellani, Roberta Pallotta, Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini, Andrea Vignali, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Massimiliano Torchia

