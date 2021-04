È cominciata nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone a Palermo la terza e ultima udienza preliminare del processo Open Arms che vede indagato l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per omissione d'atti d'ufficio e sequestro di persona. I fatti risalgono all’agosto del 2019, quando l’allora capo del Viminale negò per giorni di dare il permesso di attraccare in un porto italiano alla nave Open Arms, che aveva a bordo 147 migranti soccorsi durante tre diverse operazioni di salvataggio.

Per la procura di Palermo, in aula rappresentata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Calogero Ferrara, Salvini avrebbe agito in autonomia nel non concedere un porto sicuro alla nave con i migranti. Nell’udienza del 20 marzo, per il leader della Lega è stato quindi chiesto il rinvio a giudizio: l'ex numero uno del Viminale «ha tenuto in mezzo al mare, per sei giorni, 147 migranti salvati dall'Ong Open Arms», si legge nella richiesta di rinvio a giudizio.

Oggi la difesa rappresentata dall'avvocato Giulia Buongiorno concluderà con la discussione finale. Dopodiché il gip Lorenzo Iannelli si ritirerà in camera di consiglio per decidere se rinviare a giudizio o archiviare la posizione del senatore leghista.

La difesa: «Nave certificata per sole 19 persone»

«Con Giulia Bongiorno, pronto all’udienza in tribunale, accusato di “sequestro di persona”. Grazie per i tanti i messaggi, la vostra vicinanza vale tutto. Avanti a testa alta, convinto di avere da ministro servito l’Italia nel rispetto della legge», ha twittato Salvini poco prima dell’udienza. «A Palermo sarò nell'aula bunker dove venivano processati mafiosi – aveva detto ieri il leader della Lega – accusato di sequestro di persona da una nave spagnola che trasportava immigrati. Io, dopo aver salvato vite, ho vinto un processo. Rischio fino a 15 anni di carcere, se mi mandano a processo, per aver difeso il mio paese».

«La nostra memoria è di 110 pagine – ha detto in aula Bongiorno – perché nelle ricostruzioni ci sono numerosi errori. Il divieto di ingresso in acque territoriali fu firmato da Salvini, Trenta e Toninelli ma qui c'è solo Salvini. Ci sono navi certificate per svolgere attività di ricerca e soccorso. La Open Arms aveva queste certificazioni? No. Svolgeva sistematica attività di ricerca e soccorso? Sì».

Bongiorno ha aggiunto che lo stesso comandante di Open Arms, «quando chiede disperatamente il Pos, esaltando le difficoltà in cui versa, scrive una mail spiegando “che Open arms è certificata solo per 19 persone”, eppure è sempre stata utilizzata per attività continue di ricerca e soccorso. E tutto questo si evince dalla scatola nera, cioè dal diario di bordo che andrà analizzato in questo processo. Nel diario di bordo del 29-30 luglio, si legge che la destinazione riferita all'Italia, ovvero Lampedusa, è stata cancellata per inserire zona Sar maltese libica. Questa è la prima violazione attestata dalle cancellature del diario di bordo».

«La Open Arms – ha detto ancora l’avvocato di Salvini – prese a bordo dei giornalisti. Non era un naviglio che andava in una destinazione e casualmente salva delle persone. No, Open Arms prende dei giornalisti a bordo e poi fa zig zag, per fare ricerca. È una attività sistematica. Salvini è stato ritenuto colpevole di tutto. Il comandante di Oper Arms ha rifiutato di sbarcare migranti a Malta, ha rifiutato numerosi aiuti da altri natanti, ha rifiutato di essere scortato in qualsiasi porto spagnolo, ha rifiutato di essere accompagnato in porti spagnoli. Eppure qui l'imputato è solo Salvini. Lui risponde di sequestro di persona, anche se la nave ha bighellonato per giorni. C'è una visione salvinocentrica. In questo processo c'è un errore basilare, è come valutare questo processo guardando dal buco della serratura: non si riesce a ricostruire il complesso».

«In quei giorni Open Arms non è abbandonata a se stessa, è stata sorvolata da tutti e tutti offrono aiuto. Aerei militari, petroliere, aerei di ricognizione, Ocean Viking, altri natanti, un veliero. Con un certo numero di migranti a bordo, decisamente superiore a quelli indicati per la capienza, Open Arms decide di bighellonare 13 giorni. Ma con Salvini si ritiene grave il tempo atteso prima del Pos, ovvero meno della metà del tempo. Dal 14 al 20 agosto. Non c'è sequestro di persona se si bighellona 13 giorni, ma c'è sequestro se si è ormeggiati la metà del tempo?».

© Riproduzione riservata