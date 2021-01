Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando prende posizione nel processo Open Arms che vede l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato per sequestro di persona: «Ho disposto che il Comune di Palermo si costituisca parte civile. Un modo per ribadire che Palermo è città dei diritti e del Diritto».

Gregoretti e Open Arms

La procura guidata da Francesco Lo Voi sostiene le accuse di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, visto che Salvini si è rifiutato di garantire un porto sicuro ai migranti tratti in salvo dalla Ong Open Arms nel 2019. Il Gup Lorenzo Jannelli ha fissato a marzo la prossima udienza. Salvini, intervenuto a Mezz’ora in più, programma di Rai 3, ha ricordato che oltre al processo Open Arms, è impegnato nell’analogo processo riguardante la nave militare Gregoretti: «Ho un’udienza al mese perché ho fatto quello che ho promesso di fare, controllare l’immigrazione e combattere i trafficanti». L’ex ministro ha poi sottolineato che due dei migranti portati in salvo dalla Ong sono in arresto con l’accusa di essere scafisti. I migranti trattenuti in mare erano 147 e secondo quanto rivelato da Domani si sono trovati in situazioni igienico sanitarie sempre più drammatiche. «Ho ridato dignità all’Italia», ha detto l’ex ministro dell’Interno.

