L’acampada italiana: la generazione senza casa porta la rabbia in piazza

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L'acampada è arrivata anche in Italia. E non soltanto nelle città emblema della crisi abitativa, della gentrificazione e dell'esclusione sociale: le tende di chi protesta contro il caro casa sono state piantate, finora, nelle piazze e nelle università di Milano, Bologna, Genova, Pavia, Napoli, Lecce e Roma. Ma anche nel cuore della Capitale, davanti a Palazzo Montecitorio. «Perché chiediamo che vengano fatte leggi giuste per permetterci di vivere nelle nostre città. In solidarietà con le protest