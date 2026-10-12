per il diritto all’abitare

L’acampada italiana: la generazione senza casa porta la rabbia in piazza

Chiara Sgreccia e Youssef Taby
12 ottobre 2026 • 20:55Aggiornato, 12 ottobre 2026 • 20:55
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Caro affitti, fallimento delle politiche abitative e trasformazione del diritto allo studio in un affare tra privati I giovani non possono più permettersi una casa

L'acampada è arrivata anche in Italia. E non soltanto nelle città emblema della crisi abitativa, della gentrificazione e dell'esclusione sociale: le tende di chi protesta contro il caro casa sono state piantate, finora, nelle piazze e nelle università di Milano, Bologna, Genova, Pavia, Napoli, Lecce e Roma. Ma anche nel cuore della Capitale, davanti a Palazzo Montecitorio. «Perché chiediamo che vengano fatte leggi giuste per permetterci di vivere nelle nostre città. In solidarietà con le protest

Chiara Sgreccia e Youssef Taby
Chiara Sgreccia e Youssef Taby
Chiara Sgreccia e Youssef Taby

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia