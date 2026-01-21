Un software installato sui computer delle procure e dei tribunali italiani. Un software che sarebbe stato in grado di spiare magistrati e giudici senza lasciare alcuna traccia. È quanto scoperto da Report che nella puntata di domenica prossima dedicherà un servizio firmato da Carlo Tecce alla vicenda. 
In particolare, i pc coinvolti sarebbero stati circa 40mila: su di essi sarebbe stato installato un programma informatico chiamato ECM/SCCM (Endpoint Configuration Manager, System Center Configuration Manager). E cioè un prodotto della Microsoft che serve per gestire in modo centralizzato i dispositivi.

L’installazione sui computer degli uffici giudiziari italiani, da parte dei tecnici del dipartimento Tecnologia del ministero della Giustizia, risale al 2019. Sarebbe avvenuta all'insaputa dello stesso ministro della Giustizia di allora, Alfonso Bonafede. Il caso è stato sollevato da una procura italiana nel 2024 e inoltre sarebbe stato messo a tacere dagli attuali dirigenti del ministero guidato da Carlo Nordio, secondo un testimone della Presidenza del Consiglio che ha parlato con Report. 

Inchieste

«I procuratori, i magistrati, i giudici tutti non sanno che mentre pensano di essere da soli nella loro stanza a fare le loro inchieste, le loro indagini, provvedimenti, c'è sempre puntato un occhio vigile sui loro computer. Cioè c'è sempre qualcuno che può videosorvegliare che cosa fanno in ogni momento della loro attività quotidiana, dal mattino in cui entrano in ufficio fino alla sera in cui spengono il computer», sono le parole di un altro testimone chiave della vicenda. 

Giustizia

