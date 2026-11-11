non solo gli amici saladino e botti: faro dei pm su Ivano lavina

Quei 25mila euro a Crosetto dall’amico bancarottiere

Enrica Riera
11 novembre 2026 • 07:00
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Verifiche dei pm di Roma su Sphere Consulting. Una srl che pagò 25mila euro all’allora capo di Aiad. Il titolare fu poi condannato per bancarotta. Il ministro: «Tutto regolare. Come fate ad avere il bonifico?»

Nella saga di appalti d’oro, fondi riservati e servizi segreti su cui indaga la procura di Roma, le sorprese non finiscono mai. E così Domani ha scoperto che l’inchiesta che ha terremotato l’intelligence e ha al centro la società Maticmind si è allargata. L’azienda di cybersicurezza è quella fondata e poi ceduta dall’imprenditore Carmine Saladino, un tempo molto amico del ministro della Difesa Guido Crosetto. Scavando in questo ambito, gli investigatori hanno poi esteso le verifiche, come rivela

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.