Ranucci, il libro e quelle vecchie accuse di bullismo sessuale. «Perché la redazione è stata silente?»

Durante il festival Dig di Modena Giovanna Boursier, storica inviata di Report, ha incalzato Giorgio Mottola e Alberto Nerazzini. E parlato dell’audit, aperto dopo il dossier che puntava il dito contro l’ex conduttore. «Siamo certi che le colleghe, che respinsero il racconto sulle molestie, abbiano detto il vero?». Il giornalista annuncia querele

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«Non vi siete accorti che Ranucci andava a letto con le fonti e portava in redazione donne del suo entourage sentimentale? Ci voleva Lavitola?». Durante il festival Dig di Modena Giovanna Boursier, storica inviata di Report ai tempi di Milena Gabanelli, si è rivolta così a Giorgio Mottola e Alberto Nerazzini. Il suo intervento, rilanciato sui canali social della trasmissione Rai Filorosso, non ha riguardato soltanto i dettagli raccontati all’interno del libro autobiografico di Ranucci, La scelta