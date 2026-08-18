Dalla Puglia all’Albania: la Flotilla non si ferma mai

«La stessa corruzione che costrinse tante persone a partire ora sta svendendo le nostre coste e il nostro futuro», commentano gli attivisti del collettivo italo-albanese Mesdhe che insieme a a Gsf organizza la missione diretta da Brindisi verso l’area di Sazan- Narta che Jared Kushner e Ivanka Trump vogliono trasformare in un resort

true false

Stretti sul ponte di coperta, in piedi lungo la plancia di comando, arrampicati su alberi e pennoni, affacciati, ammassati, agli oblò: una moltitudine di persone era stipata a bordo della Vlora, la nave arrivata al porto di Bari l’8 agosto1991. Partita da Durazzo, in Albania, portava quasi 20mila migranti che speravano di costruirsi in Italia un futuro migliore di quello appena lasciato. Per la maggior parte di loro non è andata così. Trentacinque anni dopo, la Global Sumud Flotilla ha ripercorr