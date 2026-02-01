false false

Sparatoria questo pomeriggio in piazza Mistral, zona Rogoredo, a Milano tra un rapinatore e la polizia. L'uomo, in base a quanto si apprende un venticinquenne di nazionalità asiatica, è stato colpito ed è gravissimo.

Il rapinatore avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata, un cinquantenne, e gli avrebbe sottratto l'arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell'ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante dell’Uopi, l’Unità di primo intervento della polizia, ha aperto il fuoco contro l'auto blindata. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo. Sarebbe stata usata anche una mitragliatrice. Il ferito si trova in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. La procura di Milano aprirà un fascicolo d’indagine.

© Riproduzione riservata