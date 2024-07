Intorno alle 13 di oggi, mercoledì 31 luglio, è arrivata la prima richiesta di soccorso ai vigili del fuoco per un incendio a Roma, tra i quartieri Prati e Monte Mario, non troppo distante dalla città giudiziaria di piazzale Clodio e dalle sedi della Rai, in via Teulada, e di La7, in via Umberto Novaro. In poco tempo le fiamme si sono molto allargate, raggiungendo la parte alta della collina di Monte Mario e la terrazza dello Zodiaco, lambendo l’Osservatorio astronomico. Interessati anche via Luigi Giuseppe Favarelli e il viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dal rogo si è anche alzata una grossa colonna di fumo nero, visibile da lunga distanza.

Alcune baracche ed i resti di un insediamento abusivo di fronte a viale dei Cavalieri sono andate distrutte. Già ieri si era registrato un piccolo rogo il lungo prato che arriva a piazzale Clodio. Gli agenti della polizia penitenziaria dall'interno della cittadella giudiziaria hanno azionato un idrante per cercare di fermare l'incendio.

Al momento non si registrino morti o feriti, ma l’entità dell’incendio ha portato all’evacuazione d’urgenza di alcune palazzine in via Romeo Romei e in via Ildebrando Goiran, dell’Osservatorio astronomico e della sede Rai. Quest’ultima evacuazione ha portato all’interruzione del programma Estate in diretta, in onda su Rai 1 e condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Molte persone si trovano dunque in strada, insieme a gatti e cani.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un'autoscala e due canadair. Ma le operazioni di spegnimento sono ostacolate dal vento. Presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Sono stati chiusi al traffico il lungotevere Oberdan, il lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, in direzione Piazzale Clodio. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune automobili: almeno due sono esplose, ma i residenti raccontano di aver sentito diverse esplosioni: «Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada», hanno dichiarato all’Ansa.

«Un incendio così non lo abbiamo mai visto. Le fiamme sono arrivate al muro di contenimento dietro alla palazzina dove ci sono alcuni uffici della Rai. Ho visto il fumo e sono scesa in strada. Intanto le forze dell'ordine stavano facendo evacuare tutti i palazzi qui intorno. Ora dobbiamo aspettare che finisca l'emergenza», ha detto all’AdnKronos un’altra residente.

Gli inquirenti della procura capitolina apriranno un fascicolo indagine in merito all'incendio: il magistrato che coordinerà gli accertamenti attende nelle prossime ore un'informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

© Riproduzione riservata