le squadracce della sicurezza fai da te

Pestaggi e odio di ricino, le ronde al tempo di Meloni

Enrica Riera
27 settembre 2026 • 23:50
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«Unitevi a noi», uno slogan che si trova sempre più spesso sui profili social degli estremisti picchiatori. Le “passeggiate per la sicurezza” crescono. I capi si sentono legittimati dal lessico della destra al potere

«Se anche voi siete incazzati neri unitevi a noi, noi siamo un gruppo di padri di famiglia i quali si battono per riportare i nostri quartieri alla normalità… faremo di tutto, faremo dei presidi, faremo delle camminate per contrastare queste attività illecite». AAA rondisti cercasi. Requisiti? Ne basta solo uno: la voglia cieca di farsi giustizia da sé. Per il resto serve incarnare lo spirito del tempo e sentirsi investiti di un ruolo quasi per discendenza sovranista. Una legittimazione, quest’u

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.