Pestaggi e odio di ricino, le ronde al tempo di Meloni

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«Se anche voi siete incazzati neri unitevi a noi, noi siamo un gruppo di padri di famiglia i quali si battono per riportare i nostri quartieri alla normalità… faremo di tutto, faremo dei presidi, faremo delle camminate per contrastare queste attività illecite». AAA rondisti cercasi. Requisiti? Ne basta solo uno: la voglia cieca di farsi giustizia da sé. Per il resto serve incarnare lo spirito del tempo e sentirsi investiti di un ruolo quasi per discendenza sovranista. Una legittimazione, quest’u