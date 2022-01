Nella lista sono stati inseriti anche sei collaboratori di Navalny , tra cui il più conosciuto è Lyubov Sobol , e inoltre Liliya Chanysheva, Ruslan Shaveddinov, Pavel Zelensky. Per molti di loro sono stati avviati procedimenti penali per la partecipazione all'attività della Fondazione anticorruzione (considerata agente straniero e organizzazione estremista).

Aleksej Navalny è ora in carcere, dove sta scontando una condanna di tre anni e mezzo, poi ridotta a due anni e otto mesi, dallo scorso gennaio, quando era tornato in Russia, dalla Germania. Qui, il principale oppositore di Putin era stato curato dopo aver subito un tentativo di avvelenamento in Russia nell’agosto 2020.