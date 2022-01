Il nemico numero uno di Matteo Salvini è Salvini stesso. L’ultima strategia venduta ai suoi e alla coalizione di centrodestra come vincente è stata fallimentare: i nomi quirinabili proposti hanno spaccato il centrodestra e il voto sulla presidente del Senato, mandata al macello alla quinta votazione per eleggere il presidente della Repubblica, è la dimostrazione che Salvini non è il capo carismatico del centrodestra credeva di essere.

Forza Italia non lo segue. Tuttavia anche dentro alla Lega, da quanto risulta a Domani, c’è molta irritazione per l’ennesimo colpo di mano e di testa del loro segretario. Certo è che il vice, Giancarlo Giorgetti, che avrebbe visto bene Mario Draghi al Quirinale, non lo ha fermato in questa corsa frenata bruscamente dalla realtà dei numeri.

Casellati non ha raggiunto neppure quota 400, si è fermata a 383. Sicuramente i franchi tiratori sono da individuare nelle truppe di Forza Italia – secondo i conti dei leghisti sarebbero 45 – che non volevano rischiare di far cadere il governo con l’elezione al Quirinale di Casellati.

Ma c’è il forte sospetto che a loro si siano aggiunti franchi tiratori leghisti che hanno ritenuto il metodo Salvini la causa di un nuovo fallimento. Una ventina è il numero non confermato, anzi smentito con una nota dal partito. Ma si sa i panni sporchi meglio lavarli in casa.

E se così fosse questo acuirebbe le fratture interne al partito dell’ex ministro dell’Interno, già diviso al suo interno tra sovranisti fedelissimi del capo e nordisti nostalgici del federalismo guidati dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal ministro dello Sviluppo economico Giorgetti.

Errori a catena

C’è una data che è l’inizio della fine del Salvini leader invincibile e sicuro di sé, così come lo avevamo conosciuto da quando nel 2013 era diventato segretario del partito del nord. Partito poi che ha mutato radicalmente trasformandolo in forza nazionalista, imbarcando chiunque, ex fascisti e personaggi della destra sociale, il tutto legato al conservatorismo cattolico.

Il periodo è l’agosto del 2019. Era l’anno in cui Salvini doveva fare i conti con le ombre russe, lo scandalo della trattativa dell’hotel Metropol e il suo fido Gianluca Savoini beccato a negoziare un finanziamento in ginocchio dai russi per il partito.

Erano gli sgoccioli del primo governo Conte, con Salvini ministro dell’Interno che faceva propaganda sulle navi umanitarie cariche di persone bloccata in alto mare con ordine ministeriale.

Quella è anche l’estate del Papeete Beach: il ministro in costume che balla e beve mojito nel locale dell’eurodeputato leghista Massimo Casanova. Sono i giorni in cui, assediato per le polemiche sul Metropol, sfida Conte e apre la crisi di governo che porterà alle dimissioni del presidente del Consiglio e alla formazione del Conte 2.

Salvini pensava di uscire dall’assedio con la caduta del governo e la convocazione di nuove elezioni, che probabilmente avrebbe vinto alleato con Giorgia Meloni per formare un esecutivo sovranista. Aveva però sbagliato i calcoli. Nessun voto ci sarebbe stato.

E ha portato così la Lega di nuovo all’opposizione, tra i mugugni interni della fazione nordista del partito. Errore di calcolo, come tanti altri del resto ne ha commessi in questi ultimi quattro anni.

Salvini ha perso persino contro Luigi Di Maio e Giuseppe Conte quando aveva insistito per portare Paolo Savona a palazzo Chigi. Senza dimenticare la volta in cui aveva promesso al suo popolo e ai suoi fan sui social di imporre in Europa un commissario sovranista. Ovviamente perse pure quella partita. La presidente Ursula Von Der Leyen scartò decisa questa ipotesi.

Le ultime elezioni

LaPresse

Arrivando in epoca più recente. A ottobre, alle ultime elezioni amministrative, Salvini avrebbe dovuto trionfare contro tutti e tutto, perse clamorosamente nelle grandi città. E dove ha gioito, in Calabria, il candidato non era certo suo: la prova sta nel fatto che quando il nuovo presidente della regione Calabria ha fatto la giunta a Fratelli d’Italia sono andati più assessorati che alla Lega.

Su Roma il candidato Enrico Michetti ha garantito a Salvini di spartirsi le responsabilità con Meloni, anche se quest’ultima è sempre stata più cauta nelle dichiarazioni pubbliche rispetto al capo leghista: «Sono sicuro che Michetti andrà al ballottaggio con 10 punti di vantaggio», solo per citarne una. I dati lo hanno smentito.

Il voto di Milano, che ha confermato Beppe Sala sindaco, è una sconfitta di Salvini totale. Il medico Luca Bernardo è una sua scelta, imposta. Con l’aggravante di aver perso nella sua città (dove Salvini è stato consigliere comunale) e capoluogo della regione che la Lega amministra con molti assessori di rito salviniano.

Il gran finale

Su come andrà a finire la battaglia per il Colle ci sono ancora poche certezze. Di certo però i passi falsi di Salvini, le sue mosse dettate dall’improvvisazione, peseranno anche in un futuro non molto lontano.

Le voci di una trattativa di Salvini per un ruolo della Lega più rilevante nel governo se Draghi dovesse andare al Quirinale sono state smentite. Ma molte fonti confermano che il sogno di mettere un suo uomo al ministero dell’Interno è ancora vivo. Così come circola l’ipotesi di un ruolo diverso per Giorgetti, smentito ufficialmente.

Di certo c’è che il Capitano della Lega prima o poi dovrà rendere conto allo stato maggiore del partito le mosse non azzeccate. I militanti e i colonnelli del partito del Nord attendono da tempo un congresso che Salvini promette ma non convoca, prende tempo, teme l’emersione di rivolte per ora sotto traccia.

L’esasperazione per la poca democrazia interna alla Lega è ai massimi storici. E il fallimento sul Quirinale potrebbe essergli fatale non solo per la leadership della coalizione ma anche del suo stesso partito.

© Riproduzione riservata