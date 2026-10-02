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Sanità nel Lazio, quasi 300 lavoratori rischiano il posto dopo il “regalo” di Rocca alla Croce Rossa

Linda Di Benedetto
02 ottobre 2026 • 17:43Aggiornato, 02 ottobre 2026 • 18:53
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l centro della contestazione c’è la recente delibera Ares per la riassegnazione delle postazioni territoriali di soccorso che vede la Croce Rossa Italiana in pole position

È bufera sulla nuova mappa della rete di emergenza-urgenza tracciata nella Regione Lazio da Ares 118: una riorganizzazione che mette a rischio immediato oltre 300 posti di lavoro tra autisti, soccorritori, infermieri e personale di supporto, con la platea complessiva degli addetti a rischio che potrebbe salire fino a 500 unità. Al centro della contestazione c’è la recente delibera Ares per la riassegnazione delle postazioni territoriali di soccorso che vede la Croce Rossa Italiana in pole positi

Linda Di Benedetto
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Linda Di Benedetto

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 