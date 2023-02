L’entusiasmo per la kermesse scema a vista d’occhio, per quanto mi riguarda, ma concediamo il beneficio del dubbio a questa seconda serata, che ci regala ancora il brivido dell’ignoto con 14 canzoni inedite

L'entusiasmo per la kermesse scema a vista d'occhio, per quanto mi riguarda, ma concediamo il beneficio del dubbio a questa seconda serata, che ci regala ancora il brivido dell'ignoto con 14 canzoni inedite. Va detto che potrebbero spacciarmi per inedite anche quelle di ieri, considerando che non me ne ricordo una.

Mi ricordo in compenso dello sbrocco di Blanco e quindi a questo punto mi chiedo: cosa ci possiamo aspettare da stasera? Come ci terranno svegli? Se nessuno appicca almeno un fuoco mi riterrò delusa.

WILL – Iniziamo subito con un giovane uomo di cui ignoravo l’esistenza che canta in corsivo. In quanto cugino buono di Blanco, Will arriva vestito da operatore sanitario e non prende a calci niente, a parte le nostre orecchie. 6, per la buona educazione.

