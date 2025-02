Ottimo risultato anche per la seconda serata di Sanremo condotta da Carlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, con ascolti che toccano il 64,1 per cento di share per 11.700.000 spettatori. I device collegati sono stati all’incirca 300mila.

La seconda serata dell’ultimo festival di Amadeus, nel 2024, aveva totalizzato 10.361.000 spettatori per il 60,1 per cento di share.

