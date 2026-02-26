false false

Risultato in calo anche per la seconda serata di Sanremo. Lo share è arrivato al 59 per cento, per 8.814.000 telespettatori. Il calo è di cinque punti, il calo in termini assoluti rasenta i 3 milioni di teste.

Il dato è così suddiviso: nella prima parte, dalle 21.46 alle 23.34, Sanremo ha fatto il 57,8 per cento per 11.224.000 spettatori, nella seconda – dalle 23.39 all’1.10 – il 62,3 per cento, con 5.769.000 teste.

Accanto a Laura Pausini e Carlo Conti hanno condotto Achille Lauro, affiancato dall'attrice Pilar Fogliati e dal comico Lillo. Live da Piazza Colombo ha cantato Bresh.

La prima serata è stata un flop: lo share si è fermato al 58 per cento di ascoltatori contro il 65 del 2025.

L’anno scorso gli ascolti della seconda serata avevano raggiunto il 64,1 per cento di share per 11.700.000 spettatori. I device collegati erano stati all’incirca 300mila.

