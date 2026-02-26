Risultato in calo anche per la seconda serata di Sanremo. Lo share è arrivato al 59 per cento, per 8.814.000 telespettatori. Il calo è di cinque punti, il calo in termini assoluti rasenta i 3 milioni di teste.

Il dato è così suddiviso: nella prima parte, dalle 21.46 alle 23.34, Sanremo ha fatto il 57,8 per cento per 11.224.000 spettatori, nella seconda – dalle 23.39 all’1.10 – il 62,3 per cento, con 5.769.000 teste. 

Accanto a Laura Pausini e Carlo Conti hanno condotto Achille Lauro, affiancato dall'attrice Pilar Fogliati e dal comico Lillo. Live da Piazza Colombo ha cantato Bresh.

Cultura

Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata: «Una top five di tutti maschi»

Karma B

La prima serata è stata un flop: lo share si è fermato al 58 per cento di ascoltatori contro il 65 del 2025. 

Cultura

Sanremo, ecco la “top five” della seconda serata del festival 2026

Redazione

L’anno scorso gli ascolti della seconda serata avevano raggiunto il 64,1 per cento di share per 11.700.000 spettatori. I device collegati erano stati all’incirca 300mila.

© Riproduzione riservata