Blind, El Ma & Soniko
In questo festival della restaurazione avranno giudicato troppo progressista l'autotune ed è stato cancellato: non pensavamo di sentirne la mancanza ma abbiamo cambiato idea dopo Blind, El Ma & Soniko
Gianluca Gazzoli
La seconda serata del Festival inizia con Laura Pausini vestita da domatore di leoni in total black che presenta il suo valletto Carlo. Abbiamo uno scoop: Gazzoli è stato invitato perché, per colpa del suo podcast si parla più di Schettini che di Sanremo e quindi deve rimediare.
L'inizio
Superata la prima serata di calma, piatta come gli ascolti, la seconda puntata di Sanremo dovrebbe traghettarci nel vivo della competizione. Non fosse che associare il termine "vivo" a questa edizione suona eccessivamente ottimistico.
Va detto che stiamo vedendo quello che ci era stato promesso, almeno stavolta non siamo vittime di pubblicità ingannevole.
Cerchiamo allora di cogliere gli aspetti positivi pensando che si esibiranno solo la metà dei cantanti.
Fra questi ci saranno Le bambole di pezza , Ditonellapiaga, Levante e Patty Pravo, e non ci sembra affatto poco .
Aggiungiamo volentieri anche Dargen D'amico per non essere accusate di discriminare gli uomini, ma non garantiamo altrettanta serenità quando il televoto premierà Masini e Fedez, già inspiegabilmente in top five ieri.
Stasera canteranno anche i giovani, termine che per una volta in questo paese asfissiato dalla gerontocrazia non indica esordienti cinquantenni in qualunque campo.
Confidiamo nella simpatia di Pilar Fogliati e nella comicità di Lillo per ascoltare battute che non facciano rimpiangere la terza media o la mancanza di Pucci; mentre non possiamo non notare come la trasformazione di Achille Lauro da icona queer(bating) del nuovo millennio a gangster in doppiopetto del secolo scorso sia una perfetta metafora di questi anni con l'acceleratore schiacciato. All'indietro.
