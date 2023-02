Fedez è tornato sul palco dell’Ariston per accompagnare gli Articolo 31, J-Ax e Dj Jed, nella serata cover di Sanremo 2023: «Giorgia legalizzala», hanno urlato sulle note del successo degli Articolo 31 “Ohi Maria”, chiedendo di fronte a milioni di spettatori un intervento sulla cannabis. Un appello tuttavia che resterà certamente inascoltato, visto che il centrodestra non si è mai dimostrato favorevole, anzi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico pronunciato alle Camere lo scorso ottobre ha messo il no tra le sue priorità: «Di fronte a questo scenario preoccupante, la proposta principe di certa politica in questi mesi è stata promettere a tutti la cannabis libera, perché era la risposta più facile. Ma noi, a differenza di altri, non siamo qui per fare la cosa più facile».

Salvini e Sanremo

Matteo Salvini, che da sempre ne fa tema di propaganda, aveva affrontato l’argomento proprio durante il Sanremo dell’anno scorso. Aveva criticato Ornella Muti, attrice in quell’occasione co-conduttrice del festival, perché faceva campagna per la legalizzazione della marijuana. Il leader della Lega non fa distinzione tra droghe leggere e pesanti, e fa da sempre la lotta contro le “droghe” uno dei suoi argomenti più presenti sui social.

Fedez

Il rapper Fedez è così a due critiche all’esecutivo in tre giorni. Avant’ieri infatti aveva stracciato la fotografia del viceministro Galeazzo Bignami (di Fratelli d’Italia) travestito da nazista criticato la ministra della famiglia Eugenia Roccella per aver detto che in Italia «purtroppo» ce l’aborto. Un purtroppo che le è costato le critiche di larga parte dell’opinione pubblica otre a quella dell’artista. Fedez per rendere chiaro il messaggio anche stasera, dopo l’esibizione, ha ricondiviso il video su Twitter.

