La scuola è un bersaglio. La violenza nichilista e la meccanica dell’emulazione

Tre episodi in sei mesi, con tre ragazzini non imputabili, con la stessa piattaforma, con la stessa dinamica, confermano che non si tratta dell’emergenza di quella classe, di quella scuola, di quel contesto: è evidente che ci sia un genere e, se non un coordinamento, una chiara emulazione

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Del ragazzo che ha aggredito con un coltello la sua prof di lettere, Isabella Marsilio venerdì 18 settembre in una scuola Centocelle sappiamo poco: descritto come tranquillo, senza particolari problematiche, avvicinatosi di recente a siti violenti, non sappiamo che cosa abbia voluto dimostrare, chi lo stesse guardando, ma la scena sembra una replica dell’episodio del 25 marzo a Trescore Balneario, nella bergamasca, quando un tredicenne ha accoltellato alla gola e all’addome la sua insegnante di