LA DETERRENZA PENALE NON SERVE

La scuola è un bersaglio. La violenza nichilista e la meccanica dell’emulazione

Christian Raimo
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18 settembre 2026 • 20:10Aggiornato, 18 settembre 2026 • 21:06

Tre episodi in sei mesi, con tre ragazzini non imputabili, con la stessa piattaforma, con la stessa dinamica, confermano che non si tratta dell’emergenza di quella classe, di quella scuola, di quel contesto: è evidente che ci sia un genere e, se non un coordinamento, una chiara emulazione

Del ragazzo che ha aggredito con un coltello la sua prof di lettere, Isabella Marsilio venerdì 18 settembre in una scuola Centocelle sappiamo poco: descritto come tranquillo, senza particolari problematiche, avvicinatosi di recente a siti violenti, non sappiamo che cosa abbia voluto dimostrare, chi lo stesse guardando, ma la scena sembra una replica dell’episodio del 25 marzo a Trescore Balneario, nella bergamasca, quando un tredicenne ha accoltellato alla gola e all’addome la sua insegnante di

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.