Gli studenti protestano, i docenti no: la fatica di lottare senza prospettiva

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Secondo il Rapporto Talis 2024, l’indagine Ocse sui docenti della scuola secondaria di 1° grado, il 96% degli insegnanti italiani si dichiara soddisfatto del proprio lavoro, soltanto il 23% invece è soddisfatto del suo stipendio. In mezzo c’è una distanza che riguarda il valore dell’insegnamento: quello che gli insegnanti gli attribuiscono e quello che vedono riconosciuto nella retribuzione. È possibile amare il proprio mestiere e sentirsi pagati male. Come può questa insoddisfazione diventare u