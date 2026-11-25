Entro dicembre scadranno i contratti di 7.200 sedi scolastiche, altre 9.100 seguiranno nel 2027. Il governo non ha rinnovato i finanziamenti del Piano Scuola Connessa. I dirigenti scolastici denunciano costi insostenibili e il rischio di vanificare gli investimenti del Pnrr

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È scritto con caratteri piccoli. Una postilla sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy che ricorda una scadenza importante: «Per ciascuna sede, la connettività termina dopo cinque anni dalla data di attivazione». E poi ancora: «Al riguardo, si segnala che, tenuto conto della cronologia della attivazioni a livello di singola sede scolastica, i contratti cominciano ad esaurirsi a partire da aprile 2026». La frase si riferisce al piano, varato dal governo nel 2021, intitolato “Piano