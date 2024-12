La procura ha chiesto per allora ministro dell’Interno, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, sei anni di reclusione, per aver impedito lo sbarco di 147 migranti, salvati dalla nave dell’ong Open Arms, per 19 giorni nell’agosto 2019

È arrivato il giorno della sentenza del processo Open Arms, in cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, per 19 giorni, lo sbarco delle 147 persone salvate al largo di Lampedusa dalla nave dell’ong spagnola Open Arms. Nell’udienza di oggi sono in programma le repliche dell’accusa e della difesa. Al termine il collegio presieduto da Roberto Murgia si ritirerà in camera di consiglio. La sentenza è attesa entro oggi.

All’epoca dei fatti era ministro dell’Interno del governo Conte I. Arrivato a Palermo per l’ultima udienza del processo di primo grado ha rivendicato quanto fatto: «Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto, ho mantenuto le promesse fatte e ho contrastato l’immigrazione di massa», ha detto il vicepremier entrando nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, e ha aggiunto: «Qualunque sia la sentenza per me oggi è una bella giornata perché sono fiero di avere difeso il mio paese e rifarò tutto quello che ho fatto e sono felice delle dimostrazioni di affetto che tantissimi italiani mi stanno portando. Andrò in aula orgoglioso del mio lavoro».

La procura, lo scorso 14 settembre, ha chiesto per Salvini una condanna a sei anni di reclusione, ricordando come «i diritti dell’uomo vengano prima della difesa dei confini» e, alla difesa dei confini, hanno quindi risposto ricordando i limiti, definiti dai diritti fondamentali, al potere esecutivo. L’accusa è rappresentata dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella, anche dai sostituti Giorgia Righi e Calogero Ferrara.

La Lega negli ultimi giorni è scesa in campo in difesa del ministro, reiterando la narrazione di una magistratura politicizzata che ha portato ha scatenato una campagna d’odio nei confronti delle tre magistrate che rappresentano l’accusa nel processo, dopo la richiesta di condanna del ministro. Tra il pubblico in aula, è presente anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. «Sono qui perché sono amico di Matteo Salvini per dargli la mia vicinanza e la mia solidarietà in questo momento», ha detto all’Ansa. A sostenere il vicepremier anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli.

«Il ministro Salvini ha tutto l’interesse a trasformare il processo Open Arms in un caso politico, usando questa vicenda per attaccare i magistrati e alimentare polemiche ideologiche», ha commentato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ospite alla trasmissione Coffee Break, su La7. Sul caso è intervenuto anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi che – dopo essere stato prosciolto nel caso Open, dove la gup ha emesso il non luogo a procedere – ha precisato che «il punto di Open Arms è un po’ diverso».

Renzi ha aggiunto: «Sono uno che spera sempre che una persona non venga mai condannata se non ci sono evidenti elementi di colpevolezza. Nel nostro caso voleva decidere che cosa era politica e che cosa no e questo è arrivato un mese dopo che ho lasciato il Pd». Ospite a Mattino 5, ha poi aggiunto che Salvini, di fronte a una legge esistente, «ha detto “rivendico di fare così perché c’è un interesse del paese. Se sarà considerato innocente sarà contento, se colpevole farà la vittima».

L’udienza

L’udienza si è aperta con le repliche della procuratrice aggiunta Marzia Sabella, che ha affermato come nella «memoria difensiva», l’accusa abbia riscontrato «una lettura non in linea con le risultanze probatorie». E aggiunge: «A proposito dei minori non accompagnati è stato detto che non competeva al ministro il loro sbarco. Peccato però che lo stesso prefetto di Agrigento abbia dichiarato che l’autorizzazione allo sbarco provenne direttamente dall’allora ministro dell’Interno. Peccato che sia stato lo stesso imputato a sostenere l’autorità del ministero dell’Interno per lo sbarco dei minori».

Sabella spiega, inoltre, che «i migranti soccorsi dalla Open Arms non avevano diritto di scendere perché malati, ma perché uomini liberi. Infatti a Salvini si contesta il reato di sequestro di persona, non di lesioni. Il problema è la libertà non la salute». E, continua, «se una nave da crociera ben può costituire un comodo e pur divertente Pos temporaneo, i crocieristi a bordo che si trovano a non poter sbarcare in assenza di valide ragioni sono indubbiamente vittime di sequestro di persona».

Un altro elemento che non torna, secondo l’accusa, di quanto dichiarato dalla difesa è l’attribuzione della «giurisdizione alla Spagna, stato di bandiera della Open Arms. La legge prevede, infatti, che la giurisdizione è del paese nelle cui acque si trova l’imbarcazione: in questo caso l’Italia». Sabella ha poi smentito che ragioni di sicurezza nazionale giustificassero il no allo sbarco.

© Riproduzione riservata