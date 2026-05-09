Ci trovate alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di viale Pasubio 5 sabato 9 e domenica 10 maggio. Vi aspettiamo. Potete seguirci anche in streaming. Tra gli ospiti Valeria Golino, Pif, Gad Lerner, Mario Calabresi, Giorgia Fumo, Ferdinando Cotugno, Pietro Grasso, Marco Damilano, Jonathan Bazzi, insieme a tanti altri
È in corso fino a domenica 10 maggio il nostro evento dal vivo «Le sfide di Domani», a Milano alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (viale Pasubio n.5).
Una due giorni in cui proveremo a riflettere sulle sfide di oggi e di domani. E a capire qualcosa in più sul presente, insieme. Insieme ai nostri ospiti parleremo di arte e cultura. Con panel e conversazioni per leggere il mondo. Se riuscite a venire, ci troverete lì. L’ingresso è gratuito. Altrimenti potrete seguirci anche in streaming.
Tra gli ospiti, Valeria Golino, Pif, Gad Lerner, Mario Calabresi, Giorgia Fumo, Ferdinando Cotugno, Pietro Grasso, Marco Damilano, Jonathan Bazzi, insieme a tanti altri.
09 maggio
10.45 - 11.00 Saluti introduttivi.
Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani e Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani
11.00 - 11.45 Il maxi processo come romanzo nazionale.
Pif e Pietro Grasso con Giovanni Tizian
11.45 - 12.00 Dalle nuove competenze all’apprendimento continuo: il ruolo della formazione oggi.
Fabio Vaccarono, Group Executive Chairman di Multiversity SpA
12.00 - 12.45 Milano crea? Il fumetto e la città.
Tito Faraci e Paolo Bacilieri con Michela Rossi (Sonno)
12.45 - 13.15 A mano armata. 1958. Via Osoppo, Milano. Live podcast Per questi motivi.
Giulia Merlo, con la partecipazione di Lorenzo Maragoni
15.00 - 15.45 Pessimismo della ragione e ottimismo della volontà.
Gad Lerner e Walter Siti con Giulia Merlo
15.45 - 16.30 Dieci anni senza Umberto Eco. La Fondazione. La Biblioteca. Eco a Milano tra cultura ed editoria.
Carlotta Eco e Riccardo Fedriga con Beppe Cottafavi
16.30 - 16.50 La posta del Bro. Lorenzo Maragoni
17.00 - 17.45 La Moda. Lo stato dell’arte.
Maria Luisa Frisa e Nick Cerioni con Lisa Di Giuseppe
18.00 - 18.45 Come costruire un romanzo europeo. Il caso editoriale Le Perfezioni.
Vincenzo Latronico e Camilla Dubini con Maria Tornielli
19.00 - 19.30 Giorgia Fumo live
10 maggio
10.00 - 10.45 Questa è letteratura. Che sia benedetta.
Dario Ferrari con Antonio D’Orrico
10.45 - 11.30 Il senso della città. La città è di tutti. Ferdinando Cotugno e Jonathan Bazzi con Youssef Hassan Holgado
11.30 - 12.15 I due papi.
Marco Damilano e Mario Calabresi con Nicola Imberti
12.15 - 13.00 In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso.
Valeria Parrella e Giulia Pilotti con Marika Ikonomu
13.00 - 13.30 Fare cinema dalla letteratura.
Valeria Golino con Emiliano Fittipaldi e Beppe Cottafavi
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