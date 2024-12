A meno di dieci giorni dalla partenza del convoglio che da Torino attraverserà il paese trasportando gli emigrati, fa discutere l'affidamento della campagna di comunicazione del progetto. L'incarico, per 46.550 euro, è andato a una società vicina al partito di Meloni e all’assessore regionale Aricò, che replica: «Davanti a una pagina di buona politica non si cerchi il pettegolezzo»

Il treno che riporterà a casa i fuorisede siciliani a Natale, senza passare dall'ennesimo salasso imposto dalle compagnie aeree, rischia di trasformarsi in un nuovo capitolo della discutibile storia su come il governo Schifani e la maggioranza di centrodestra che guida la regione gestiscono le risorse pubbliche.

A meno di dieci giorni dalla partenza del Sicilia Express, il convoglio che da Torino attraverserà il paese trasportando gli emigrati, e tra loro anche qualcuno che siciliano non è ma che ne approfitterà per raggiungere altre regioni del Meridione, a fare discutere è l'affidamento della campagna di comunicazione del progetto.

Dopo il caso Auteri – il deputato di Fratelli d'Italia che ha fatto arrivare finanziamenti ad associazioni culturali a lui vicine –, Domani ha scoperto che l'incarico è andato a una società vicina a Fratelli d'Italia, o prima ancora a Diventerà Bellissima, il movimento dell'ex governatore e oggi ministro della Protezione civile Nello Musumeci poi confluito nel partito di Giorgia Meloni.

L’affidamento per la campagna di comunicazione

Dei 200mila euro che l'assessorato regionale ai Trasporti, guidato dal meloniano Alessandro Aricò, ha stanziato per il Sicilia Express, 46.550 euro sono stati destinati al finanziamento delle “spese per informazione, comunicazione del servizio”.

A beneficiare dell'affidamento diretto è stata la Bibi Srls, agenzia di marketing palermitana che ha come soci il 30enne Jore Di Prima e la 35enne Roberta De Filippis.

Di Prima, nel 2019, fu eletto a Palermo coordinatore cittadino dei giovani di Diventerà Bellissima. A margine del congresso a intervenire era stato anche Alessandro Aricò: «Un grazie di cuore a questi fantastici ragazzi che stanno dimostrando di saper fare politica, incarnando i valori e gli obiettivi di Diventerà Bellissima», si legge in una nota stampa diffusa al tempo dal partito. Sui social il 30enne più volte, tra video, foto e ricondivisione di tweet, in questi anni non ha mancato di mostrare la propria vicinanza ad Aricò.

Roberta De Filippis, invece, è figlia di Santi De Filippis, ex dipendente dei gruppi parlamentari all'Ars. Nel profilo Facebook, l'uomo oggi si presenta come «pensionato presso Fratelli d'Italia Gruppo parlamentare Assemblea regionale siciliana». La 35enne è anche sorella di Eduardo De Filippis, in passato consigliere, sempre nelle fila di Diventerà Bellissima, in una circoscrizione del Comune di Palermo e che nella scorsa legislatura fu assistente parlamentare di uno dei deputati del movimento di Nello Musumeci.

«Guardi, mi informerò. Non è una vicenda che ho seguito direttamente – replica l'assessore Aricò a Domani – Comunque parliamo di cifre così basse, tutto il progetto Sicilia Express costerà meno di una sagra e vorrei che questa iniziativa venisse valutata nel rapporto costi-benefici. Con un investimento contenuto stiamo dando la possibilità a tantissimi siciliani di trascorrere le vacanze natalizie a casa, pagando un biglietto dal prezzo contenuto. Spiace che davanti a una pagina di buona politica che questo governo sta scrivendo si finisca sempre per cercare il pettegolezzo».

Biglietti venduti in mezz’ora

Il Sicilia Express avrà come partner la Treni Turistici Italiani, società del gruppo Ferrovie dello Stato. «C'è chi si era subito affrettato a parlare di carro bestiame e invece abbiamo realizzato un'iniziativa che sarà anche un'esperienza gradevole da vivere e contiamo di replicare anche in futuro, proprio per l'apprezzamento che ha ricevuto», aggiunge l'assessore ai Trasporti.

Che poi, in merito all'affidamento alla Bibi, aggiunge: «Se siamo riusciti a vendere i biglietti in mezz'ora forse il merito sarà stato anche di una comunicazione efficace e che neanche è costata chissà quanto. Ho visto in passato preventivi molto più alti presentati anche alla regione e non saprei dirle se i risultati ottenuti siano stati proporzionali alla spesa».

Nel decreto di aggiudicazione il servizio richiesto alla Bibi viene definito «di comunicazione coinvolgente e strategica», ma non è chiaro se la società di Di Prima e De Filippis sia stata scelta dopo un confronto tra più preventivi.

Dal provvedimento si ricavano alcune date: il 22 novembre la regione decide di optare per l'affidamento diretto per la promozione del progetto, mentre il 25 novembre arriva negli uffici “la proposta progettuale con allegato preventivo di spesa” della Bibi.

Il giorno dopo Aricò e il governo presentano alla stampa il Sicilia Express. «Ritengo che quando in ballo ci siano affidamenti di valore così contenuto sia accettabile, come peraltro previsto dal codice degli appalti, che i soggetti chiamati a scegliere facciano riferimento a operatori economici di fiducia. Non so se siano stati confrontati preventivi in questo caso, non me ne sono occupato», chiosa l’assessore.

Nel decreto di affidamento non è chiaro se e come sia stata valutata l'affidabilità della Bibi: la società risulta costituita lo scorso marzo.

© Riproduzione riservata