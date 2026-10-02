perquisita la casa dove vive con la moglie bartolozzi

Sicilia, l’isola delle mazzette. Chiesto l’arresto per Armao

Enrica Riera
02 ottobre 2026 • 20:00Aggiornato, 02 ottobre 2026 • 20:54
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L’ex vicepresidente della Regione Siciliana indagato per corruzione con altre otto persone. Pagamenti e consulenze per favorire imprenditori interessati ad autorizzazioni regionali

Mazzette, ottenute sottoforma di consulenze mai realizzate, in cambio di favori elargiti a una serie di imprenditori, impegnati nel settore delle energie rinnovabili. L’inchiesta per corruzione, in cui è indagato l’ex vicepresidente della Regione siciliana, al tempo di Nello Musumeci, Gaetano Armao insieme ad altre otto persone, racconta un vero e proprio sistema tentacolare. La procura di Palermo, che ha notificato gli inviti a rendere interrogatorio ed effettuato le perquisizioni, lo precisa q

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.