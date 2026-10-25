tra lunedì e martedì richiesta di convalida per l’attivista. indagata la moglie

Siher, il nemico perfetto degli sciacalli della destra. I pm: «Progetto eversivo»

Enrica Riera
25 ottobre 2026 • 21:09
Segui Domani su Google

I meloniani cavalcano l’indagine sul 30enne pro Pal del Movimento 17 ottobre. Nel mirino altri tre gruppi. La pesca a strascico delle perquisizioni nelle case

«Menomale che tu, Fakir e Ramy non esistete più». Il giorno dopo il fermo di Youssef Siher, il 31enne pro Pal ritenuto l’organizzatore del Movimento 17 ottobre, i commentatori social si sono scatenati, trovando nell’attivista, indagato insieme alla moglie Sagia Hammoud per istigazione a delinquere con l’aggravante terroristica, il nemico perfetto: italiano di seconda generazione, musulmano, vicino all’estrema sinistra antagonista, esperto di Islam con posizioni controverse su Hamas e il 7 ottobr

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.