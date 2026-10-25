Siher, il nemico perfetto degli sciacalli della destra. I pm: «Progetto eversivo»

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«Menomale che tu, Fakir e Ramy non esistete più». Il giorno dopo il fermo di Youssef Siher, il 31enne pro Pal ritenuto l’organizzatore del Movimento 17 ottobre, i commentatori social si sono scatenati, trovando nell’attivista, indagato insieme alla moglie Sagia Hammoud per istigazione a delinquere con l’aggravante terroristica, il nemico perfetto: italiano di seconda generazione, musulmano, vicino all’estrema sinistra antagonista, esperto di Islam con posizioni controverse su Hamas e il 7 ottobr