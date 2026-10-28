L’incidente nella provincia di Toledo sulla linea dell’alta velocità. Solo pochi mesi fa un disastro simile in provincia di Cordoba che fece 45 morti. Il primo ministro ha fatto sapere di essere in costante contatto con il ministro dei Trasporti

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Sarebbero almeno 39 le vittime dell'incidente ferroviario provocato dalla collisione di due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, nella provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia. Il nuovo incidente ferroviario sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia dopo la grave sciagura il 18 gennaio, in provincia di Cordoba, sempre sulla linea tav tra Madrid e Siviglia, quando lo scontro fra i Alvia di Renfe e un Frecciarossa di Iryo morirono 45 persone e 123 rimasero ferite.

Le reazioni

Il primo ministro Pedro Sánchez si è detto «profondamente addolorato per il grave incidente». Sánchez ha annunciato di essere «in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page».

«I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le autorità competenti» ha dichiarato il primo ministro in un messaggio. «Le mie più sentite condoglianze, la mia solidarietà e il mio sostegno vanno a tutte le vittime e alle loro famiglie» ha scritto Sánchez sui social media.

Anche l’Italia ha mostrato vicinanza alla Spagna: «In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo», ha affermato la Presidente del consiglio Giorgia Meloni.

«I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso».

Notizia in aggiornamento

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