Sarebbero almeno 39 le vittime dell'incidente ferroviario provocato dalla collisione di due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, nella provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia. Il nuovo incidente ferroviario sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia dopo la grave sciagura il 18 gennaio, in provincia di Cordoba, sempre sulla linea tav tra Madrid e Siviglia, quando lo scontro fra i Alvia di Renfe e un Frecciarossa di Iryo morirono 45 persone e 123 rimasero ferite.

Le reazioni

Il primo ministro Pedro Sánchez si è detto «profondamente addolorato per il grave incidente». Sánchez ha annunciato di essere «in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page».

«I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le autorità competenti» ha dichiarato il primo ministro in un messaggio. «Le mie più sentite condoglianze, la mia solidarietà e il mio sostegno vanno a tutte le vittime e alle loro famiglie» ha scritto Sánchez sui social media.

Anche l’Italia ha mostrato vicinanza alla Spagna: «In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo», ha affermato la Presidente del consiglio Giorgia Meloni.
«I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso».

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