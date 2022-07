Diverse persone sono state uccise in una sparatoria a Vancouver, in Canada, e il sospetto autore dell’attacco è stato arrestato, ha detto lunedì la polizia. Non è stato ancora diffuso il numero delle vittime, ma la polizia ha detto che si tratta di senzatetto e ha precisato che si ritiene che l’attacco sia stato organizzato.

La sparatoria è avvenuta lunedì a Langley, nella città metropolitana di Vancouver. Le vittime sono state colpite in almeno tre luoghi differenti. In un parcheggio cordonato come “zona del crimine” è presente un automobile della polizia con diversi fori di proiettile. La polizia dice che è ancora al lavoro per stabilire se la persona arrestata ha agito da sola o con dei complici.

