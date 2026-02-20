La sentenza dalla seconda sezione del Tribunale civile di Roma ha condannato il ministero dell’Interno per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria

Il Viminale dovrà risarcire oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero di Spin Time Labs – l’immobile occupato dai movimenti per la casa in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma – dopo la sentenza emessa il 18 dicembre dalla seconda sezione del Tribunale civile di Roma. La sentenza obbliga il ministero dell’Interno a versare alla società InvestiRE SGR la somma di 21.182.118,50 euro.

L’immobile era presente nel piano sgomberi della prefettura di Roma proprio per volere dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La sentenza, composta da 25 pagine, condanna il ministero anche al pagamento degli interessi compensativi sul debito di valore e a quelli maturati dalla pubblicazione della decisione fino al saldo.

Inoltre, il giudice Assunta Canonaco ha condannato il Viminale al pagamento «dell'importo di euro 206.932,53 mensile per il periodo successivo al dicembre 2025, sino alla liberazione dell'immobile e dell'importo di curo 150.00,00 per il mancato guadagno relativo alle sei annualità successive al 2025», oltre alle spese del giudizio, «liquidate in complessivi euro 108.394,00 per compensi».

La sentenza specifica che – pur trattandosi di un’occupazione illecita posta in essere da soggetti terzi – il danno derivante dalla mancata esecuzione del sequestro, già disposto dall’autorità giudiziaria, ricade sull’amministrazione dell’Interno.

Il modello Spin Time

L’occupazione del palazzo romano di dieci piani nel quartiere Esquilino nasce dall’esperienza dello Tsunami Tour, la campagna promossa dal movimento Action per il diritto all’abitare. All’interno attualmente si trovano ben 400 persone, di cui 90 minori, di 27 nazionalità. Una situazione che dà a Spin Time una precisa funzione abitativa. Che negli anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nell’attività di quartiere, rimettendo al centro il concetto di comunità e di mutuo aiuto. Un laboratorio in cui poter sperimentare forme di welfare dal basso. Anche contro la privatizzazione, sempre più incalzante, degli spazi pubblici.

