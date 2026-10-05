Tangenti nascoste. Il metodo Armao che agita Schifani

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Marzo 2026. La figlia di Gaetano Armao vuole rifarsi il guardaroba. A comunicarlo all'ex vicepresidente della Regione Siciliana, marito in seconde nozze di Giusi Bartolozzi, è la sua ex moglie. «In tutto questo tua figlia è andata da Visiona, c’erano gli sconti e ha preso un paio di sandali da 400 euro e un vestito da 600 euro», dice la donna. Armao risponde: «E quindi?». L’ex è lapidaria: «Glieli devi dare tu, io ho già speso 5mila euro per rifarle il bagno». Armao acconsente, ma invita la donn