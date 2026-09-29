Tav, Capri e panettoni. Mazzette e favori ad Alta velocità

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Le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale e poi gli orologi di valore, i telefoni cellulari, le gite in barca, le Porsche Macan, gli appartamenti a Roccaraso, i soggiorni e le vacanze nel cuore di Capri. Tutte utilità che, secondo la procura partenopea guidata da Nicola Gratteri e la Guardia di finanza, sarebbero state corrisposte o promesse a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio da imprenditori coinvolti nella realizzazione dei lavori – pari a 5,8 miliardi di euro, in